Minacce, denunce anonime e due misteriosi dossier: così vogliono tappare la bocca a Report (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sembra una spy story alla John Le Carré, anche se virata in salsa Viale Mazzini. Ma pare anche una storia scritta con gli antichi venefici codici immortalati dalla penna di Leonardo Sciascia. E una vicenda, infine, che pare condita con gli ingredienti sessuo-politici di una puntata di House of Cards. Si parla, ovviamente, del durissimo attacco contro Report contenuto in un esplosivo dossier anonimo portato in Commissione Vigilanza Rai da Davide Faraone, senatore di Italia Viva: un testo esaminato, proprio in queste ore, dalle autorità interne della Rai. Una commissione di Viale Mazzini deciderà se archiviarlo o sentire il conduttore di Report. Ma sul banco degli imputati oggi c'è l'intero programma. Quale era stato il giorno prescelto per l'iniziativa parlamentare anti-Report di Faraone? Non uno a caso: il 25 novembre ...

