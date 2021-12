Mangia su Insigne: “È troppo legato a Napoli, non andrebbe mai via” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Devis Mangia su Lorenzo Insigne: “È talmente legato alla sua città che non cambierebbe mai destinazione”. Devis Mangia, ct di Malta è stato ospite a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Devissu Lorenzo: “È talmentealla sua città che non cambierebbe mai destinazione”. Devis, ct di Malta è stato ospite a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Mangia sicuro: “Insigne vuole restare. E’ così legato a Napoli che non andrebbe mai via” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mangia: 'Lotta a quattro per lo scudetto, Insigne è molto legato al Napoli e alla città' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mangia: 'Lotta a quattro per lo scudetto, Insigne è molto legato al Napoli e alla città' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mangia: 'Lotta a quattro per lo scudetto, Insigne è molto legato al Napoli e alla città' - apetrazzuolo : IL PARERE - Mangia: 'Lotta a quattro per lo scudetto, Insigne è molto legato al Napoli e alla città' -