Lutto nel Reggae: addio a Robert Shakespeare di Sly and Robbie (Di giovedì 9 dicembre 2021) Robert Shakespeare, il celebre bassista Robbie dei “Riddim Twins” Sly and Robbie è morto Mercoledì scorso, secondo alcune fonti, il chitarrista stava combattendo una battaglia contro il tempo. La perdita di Robbie è molto sentita dalla industria musicale e discografica, queste sono le condoglianze di Olivia Babsy Grange, il Ministro dello Spettacolo e della Cultura americana. Robert Shakespeare, morto il bassista degli Sly & Robbie (Foto dal web)Durante il 1980,gli Sly and Robbie hanno lavorato in uno dei più grandi e progetti nella storia musicale americana, con loro c’era Grace Jones, Joe Cocker, Gwen Guthrie e il rapper KRS 1. Il sound jamaicano scaturì con la morte di Bob Marley nel 1981, infatti il duo ha ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021), il celebre bassistadei “Riddim Twins” Sly andè morto Mercoledì scorso, secondo alcune fonti, il chitarrista stava combattendo una battaglia contro il tempo. La perdita diè molto sentita dalla industria musicale e discografica, queste sono le condoglianze di Olivia Babsy Grange, il Ministro dello Spettacolo e della Cultura americana., morto il bassista degli Sly &(Foto dal web)Durante il 1980,gli Sly andhanno lavorato in uno dei più grandi e progetti nella storia musicale americana, con loro c’era Grace Jones, Joe Cocker, Gwen Guthrie e il rapper KRS 1. Il sound jamaicano scaturì con la morte di Bob Marley nel 1981, infatti il duo ha ...

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - gauchonews : Lutto nel #BocaJuniors, addio al ‘Chango’ Moreno. L’ex centrocampista morto a 41 anni #Argentina - GiornaleVicenza : La comunità di #Belvedere di #TezzesulBrenta in lutto per la scomparsa di un giovane di 23 anni attivissimo nel soc… - Enzosabella3 : @BottazziPepito @lVendemiale L'Inter ha perso, il Milan ha perso, il Chelsea ha pareggiato, la juve ha vinto ed è p… - rada_maja : RT @rada_maja: ??Assia Djebar:Nel cuore della notte algerina - racconta di donne e uomini che vivono in costante pericolo, in clandestinità,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Maria Lina Carreri, chi era la moglie di Shel Shapiro: dal matrimonio alla tragica scomparsa ...(nata nel 1978), e il 3 novembre 1992 la loro unione è stata tragicamente interrotta dal suicidio della stessa Carreri, che si è tolta la vita inalando i gas di scarico della sua auto. Il lutto ha ...

Docente ucciso nella sua auto: in un video la possibile svolta sull'omicidio ... riferisce ancora Ansa , secondo chi indaga potrebbe essere maturato nel tessuto di conoscenze ... In questo giorno di lutto e sgomento saranno sospese le celebrazioni dell'accensione delle luminarie, ...

Lutto nel calcio: morto il patron dell'Imperia TUTTO mercato WEB Lutto per l'improvvisa scomparsa del dottor Piero Maronese SAN VITO (PORDENONE) - (ns) Profondo cordoglio ha destato a San Vito la morte del dottor Piero Maronese, medico di base dell'azienda sanitaria e impegnato nella vita politica sanvitese da ...

Un Bambino Chiamato Natale Recensione: un profondo film Netflix natalizio La pellicola diretta da Gil Kenan racconta le origini di Babbo Natale, ed è contraddistinta dall'uso esteso di CGI che ricrea delle ottime animazioni.

...(nata1978), e il 3 novembre 1992 la loro unione è stata tragicamente interrotta dal suicidio della stessa Carreri, che si è tolta la vita inalando i gas di scarico della sua auto. Ilha ...... riferisce ancora Ansa , secondo chi indaga potrebbe essere maturatotessuto di conoscenze ... In questo giorno die sgomento saranno sospese le celebrazioni dell'accensione delle luminarie, ...SAN VITO (PORDENONE) - (ns) Profondo cordoglio ha destato a San Vito la morte del dottor Piero Maronese, medico di base dell'azienda sanitaria e impegnato nella vita politica sanvitese da ...La pellicola diretta da Gil Kenan racconta le origini di Babbo Natale, ed è contraddistinta dall'uso esteso di CGI che ricrea delle ottime animazioni.