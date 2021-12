Juventus, serata magica per un giocatore: deve tutto ad Allegri (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juventus batte uno a zero il Malmo nell’ultima partita del girone di Champions League; notte magica quella vissuta dai bianconeri. Allegri (Getty Images)La Juventus, nella serata di ieri, ha chiuso il proprio girone di Champions League; allo Stadium i ragazzi di Allegri hanno battuto il Malmo per uno a zero. Tre punti firmati Moise Kean, autore del gol decisivo ma anche di una serie di occasioni fallite. L’unica nota negativa dei bianconeri, nelle ultime tre partite disputate, è stata proprio la mancanza di cinismo; aspetto su cui dover migliorare perché, in futuro, il rischio è quello di pagare un prezzo piuttosto alto. Contro il Malmo, però, è bastato un solo gol; rete doppiamente importante considerando il clamoroso passo falso del Chelsea in casa dello Zenit. Il tre a tre dei ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Labatte uno a zero il Malmo nell’ultima partita del girone di Champions League; nottequella vissuta dai bianconeri.(Getty Images)La, nelladi ieri, ha chiuso il proprio girone di Champions League; allo Stadium i ragazzi dihanno battuto il Malmo per uno a zero. Tre punti firmati Moise Kean, autore del gol decisivo ma anche di una serie di occasioni fallite. L’unica nota negativa dei bianconeri, nelle ultime tre partite disputate, è stata proprio la mancanza di cinismo; aspetto su cui dover migliorare perché, in futuro, il rischio è quello di pagare un prezzo piuttosto alto. Contro il Malmo, però, è bastato un solo gol; rete doppiamente importante considerando il clamoroso passo falso del Chelsea in casa dello Zenit. Il tre a tre dei ...

Advertising

juventusfc : Una serata all’Allianz Stadium con @RandstadItalia e @locamanuel73 ?? - Giovann14793883 : RT @Sax7374: Serata bianconera perfetta. Juve prima nel girone,Juventus women a un passo dal passaggio del turno e i tifosi milanisti e i s… - infoitsport : Juventus, è già una serata ‘record’: non era mai successo in Champions - Sax7374 : Serata bianconera perfetta. Juve prima nel girone,Juventus women a un passo dal passaggio del turno e i tifosi mila… - infoitsport : Juventus, Allegri: «Bella serata in Champions. Ora tre punti col Venezia» -