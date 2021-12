Advertising

RiccardoLuna : Non sono i robot a licenziarci - Italia_Notizie : Italian Tech Award, vince Luca Travaglini di Planet Farms: la fattoria verticale sostenibile | L'articolo Ecco… - CorriereQ : Italian Tech Award, il futuro è green: vince Luca Travaglini con la sua fattoria verticale - secolourbano : Stasera 2031 the Italian tech award Figata l’innovazione italiana - Italia_Notizie : Italian Tech Award: i finalisti insieme a Luna, Molinari e l'architetto Boeri alla Triennale di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Tech

Luca Travaglini, cofondatore e co - ceo della fattoria verticale Planet Farms, che produce cibo sano e sostenibile, è laPerson of the Year, ovvero la persona che nel 2021 ha utilizzato la tecnologia nel modo migliore per realizzare il suo sogno e creare un impatto positivo sulla società. Il premio è stato ...... Alessio Lorusso, fondatore e Ceo di Roboze ed Enrica Arena, presidente e cofondatrice di Orange Fiber, sono i quattro innovatori italiani in lizza per il riconoscimento diPerson of The ...È un momento spartiacque nella relazione tra Big Tech, governi e consumatori. Finora Google, Amazon e gli altri hanno vissuto in un universo da loro ...Per la sanzione record contro Amazon l’Antitrust italiano ha lavorato a stretto contatto con la Commissione Ue. Vestager: “Dobbiamo mantenere ...