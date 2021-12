I migliori falli di Marco Materazzi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Da difensore di categoria ho dovuto imparare a fare fallo. Ho imparato, anzi, a provare piacere, nel fare fallo. A un certo livello – contro attaccanti di quarant’anni che sembrano averne settanta e giocano con l’aria truce del comandante Kurtz, come se fare gol fosse un sacrificio a qualche divinità malvagia – se non gli pianti il ginocchio nella parte bassa della schiena, sui lanci lunghi dalla difesa, rischi che siano loro ad accoglierti con una gomitata sulla bocca dello stomaco. Se non gli schiacci il piede d’appoggio mentre stanno per saltare di testa, con i tacchetti che si incastrano quasi nei lacci dello scarpino dell’attaccante, sarà lui, magari, a piantarti l’avambraccio sul fianco al momento giusto per toglierti il fiato e impedirti di alzarti da terra. Un fallo fatto bene ha il gusto del crimine impunito, (quasi) senza vittima. Non che ne andassi fiero, ma il calcio è un ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Da difensore di categoria ho dovuto imparare a fare fallo. Ho imparato, anzi, a provare piacere, nel fare fallo. A un certo livello – contro attaccanti di quarant’anni che sembrano averne settanta e giocano con l’aria truce del comandante Kurtz, come se fare gol fosse un sacrificio a qualche divinità malvagia – se non gli pianti il ginocchio nella parte bassa della schiena, sui lanci lunghi dalla difesa, rischi che siano loro ad accoglierti con una gomitata sulla bocca dello stomaco. Se non gli schiacci il piede d’appoggio mentre stanno per saltare di testa, con i tacchetti che si incastrano quasi nei lacci dello scarpino dell’attaccante, sarà lui, magari, a piantarti l’avambraccio sul fianco al momento giusto per toglierti il fiato e impedirti di alzarti da terra. Un fallo fatto bene ha il gusto del crimine impunito, (quasi) senza vittima. Non che ne andassi fiero, ma il calcio è un ...

