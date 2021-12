Huawei Watch D sarà presentato in tempo per Natale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Huawei ha organizzato un evento per il 23 dicembre e tra i vari prodotti che saranno annunciati vi sarebbe anche Huawei Watch D L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha organizzato un evento per il 23 dicembre e tra i vari prodotti che saranno annunciati vi sarebbe ancheD L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoTechNet : Huawei Watch D sarà presentato in tempo per Natale #huawei - TuttoAndroid : Huawei Watch D sarà presentato in tempo per Natale - HuaweiEBGItalia : Che cos'è il Wi-Fi 6? Come funziona? Dove si applica? Andrea Galeazzi, architetto ed esperto di tecnologia e motori… - XiaomiRTBot : RT @TuttoTechNet: Galaxy Watch 4 è un successo di vendite: Samsung al secondo posto dopo Apple #xiaomi #huawei #apple - TuttoTechNet : Galaxy Watch 4 è un successo di vendite: Samsung al secondo posto dopo Apple #xiaomi #huawei #apple -