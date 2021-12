Giudice e capo dell’opposizione | il caso Catello Maresca diventa politico Il collega consigliere di Napoli | “Mi turba essere in aula con lui”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La ministra della Giustizia promette “mai più“, al Csm si chiedono interventi contro le porte girevoli. E ora unsi dichiara “to” dal fatto di condividere l’con. Èta unla vicenda dell’ex pm candidato a sindaco di, da pochi giorni rientrato in servizio con le funzioni didi Corte d’Appello a Campobasso. Senza però dimettersi dal ruolo didi centrodestra in Consiglio comunale partenopeo. “Miincon uncome, che continua a ...

Advertising

Livia_DiGioia : RT @fattoquotidiano: Giudice e capo dell’opposizione, il caso Catello Maresca diventa politico. Il collega consigliere di Napoli: “Mi turba… - fattoquotidiano : Giudice e capo dell’opposizione, il caso Catello Maresca diventa politico. Il collega consigliere di Napoli: “Mi tu… - Efisio31251859 : RT @LeoMuti2: @GuidoCrosetto La conosciamo bene. La signora da Giudice della Consulta ha fornito definitiva legittimazione giuridica agli o… - senzacerimonie : Oggi Alessandro CAPO DI TWITTER ITALIA e nulla da obiettare signor Giudice #unprofessore - sborra_boy : RT @LeoMuti2: @GuidoCrosetto La conosciamo bene. La signora da Giudice della Consulta ha fornito definitiva legittimazione giuridica agli o… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice capo

Il Fatto Quotidiano

E' il caso, appunto, di Maresca che è attualmentedi Corte d'Appello a Campobasso ,dell'opposizione in consiglio comunale a Napoli. La scorsa settimana, infatti, il Csm aveva dato il ...... come anche l'alloraRosario Priore , che non tutti i terroristi fossero palestinesi. Il ... Il presidente del Consiglio era ildel partito repubblicano Giovanni Spadolini che era succeduto ...“Riaprire istituzionalmente il dibattito con le autorità competenti” per arrivare allo stop delle porte girevoli tra politica e magistratura. Il caso di Catello Maresca rilancia l’attualità e la neces ...L'ex candidato sindaco del centrodestra a Napoli è tornato in servizio come consigliere della corte di appello a Campobasso conservando anche il ruolo di consigliere comunale ...