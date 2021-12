Gf Vip, Gianmaria Antinolfi in lacrime: "Non posso continuare così" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arriva il primo crollo nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Nelle scorse ore, infatti, è stato Gianmaria Antinolfi a scoppiare in lacrime a causa di Aldo Montano. Ma scopriamo cosa è successo. Come tutti sappiamo, il campione olimpico ha annunciato che lunedì 13 dicembre, giorno in cui scade il contratto, uscirà definitivamente dalla Casa più spiata d'Italia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy: "Mi sembra ovvio che ormai prolungheranno il tutto. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Poi ho visto che Olga è tornata in Russia, quindi sa che non finirà il 13. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Dai secondo te io posso restare? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale", le parole di Aldo Montano. A quel punto, Gianmaria Antinolfi, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arriva il primo crollo nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Nelle scorse ore, infatti, è statoa scoppiare ina causa di Aldo Montano. Ma scopriamo cosa è successo. Come tutti sappiamo, il campione olimpico ha annunciato che lunedì 13 dicembre, giorno in cui scade il contratto, uscirà definitivamente dalla Casa più spiata d'Italia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy: "Mi sembra ovvio che ormai prolungheranno il tutto. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Poi ho visto che Olga è tornata in Russia, quindi sa che non finirà il 13. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Dai secondo te iorestare? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale", le parole di Aldo Montano. A quel punto,, ...

Dory43412008 : @nonmichiamox E questi sarebbero dei vip?!? Fosse per me li butterei fuori a calci tutti quanti. Fanno veramente sc… - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché | Isa e Chia #gianmaria #antinolfi #lacrime… - amati_sempre_ : RT @Scotty3451: Ma i Vip che criticano la relazione tra Sophie e Gianmaria, Bah.. perché la relazione di Alex e Soleil è vera? ????? #GFVIP - Scotty3451 : Ma i Vip che criticano la relazione tra Sophie e Gianmaria, Bah.. perché la relazione di Alex e Soleil è vera? ????? #GFVIP -