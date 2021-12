Gf Vip 6, gli autori si scagliano contro i vip per le nomination: spunta un video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video riguardante l’ ultima diretta del Grande Fratello Vip. La produzione sarebbe intervenuta ammonendo i vip durante le nomination, poiché gli immuni si stavano confrontando sulle votazioni in salotto. “Silenzio, le nomination devono essere personali”, queste le parole degli autori che hanno messo a tacere gli inquilini della casa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Lulù Salassié e il flirt con un noto rapper italiano La principessa etiope in passato avrebbe avuto una breve frequentazione con un artista sopra le righe GF Vip, Lulù Salassié e il flirt con un noto rapper italiano La principessa etiope in passato avrebbe avuto una breve frequentazione con un ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle ultime ore sta facendo il giro del web unriguardante l’ ultima diretta del Grande Fratello Vip. La produzione sarebbe intervenuta ammonendo i vip durante le, poiché gli immuni si stavano confrontando sulle votazioni in salotto. “Silenzio, ledevono essere personali”, queste le parole degliche hanno messo a tacere gli inquilini della casa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Lulù Salassié e il flirt con un noto rapper italiano La principessa etiope in passato avrebbe avuto una breve frequentazione con un artista sopra le righe GF Vip, Lulù Salassié e il flirt con un noto rapper italiano La principessa etiope in passato avrebbe avuto una breve frequentazione con un ...

