“Eriksen | ti aspettiamo qui per giocare…” | la proposta è ufficiale

Advertising

PinoSa54 : ????.... ti aspettiamo...per altre sfide... ???? da Capitano della Nazionale fosti il primo a soccorrere e proteggere… - eia58 : RT @GBorzillo: Forza @simonkjaer1989. Ti aspettiamo presto. Io NON dimentico. #Kjaer #SerieA #Milan #Inter #Eriksen - metrlor24 : @ChrisEriksen8 ti aspettiamo! #Eriksen - Ecatetriformis : RT @GBorzillo: Forza @simonkjaer1989. Ti aspettiamo presto. Io NON dimentico. #Kjaer #SerieA #Milan #Inter #Eriksen - grafuio : RT @GBorzillo: Forza @simonkjaer1989. Ti aspettiamo presto. Io NON dimentico. #Kjaer #SerieA #Milan #Inter #Eriksen -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen aspettiamo

SerieANews

... fondamentale nel tentativo di salvare la vita adad Euro 2020:'Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, tiin campo a San Siro per tributarti ...... che tramite la propria pagina Twitter ha voluto dedicare un pensiero al danese, non dimenticando il gesto perad Euro2020 "Un Campione non si riconosce solo da ...Offerta al centrocampista danese la possibilità di un ritorno in campo: si fa avanti il suo ex club, l'Odense.Zlatan Ibrahimovic, come di consueto, pensa di essere Dio sceso in terra e dispensa parabole più o meno gratuite su rivali ed e compagni di squadra dalla sua nuova biografia "Adrenalina". Lo svedese h ...