"È in cerca di visibilità", l'assurda risposta di una preside a una studentessa trans di Palermo

"Tu tra le gambe hai quella cosa". "I maschi sporcano quando vanno al bagno, mentre le ragazze no". Queste sono alcune frasi che sono state pronunciate rivolgendosi a Gabriella, una ragazza trans di Palermo a cui un bidello della sua scuola (un istituto nei pressi di corso Calatafimi, nel capoluogo siciliano) ha impedito di entrare nel bagno delle donne. E la dirigente dell'istituto, invece di prendere le sue parti, ha deciso di prodursi in una paradossale difesa del comportamento del suo dipendente.

Ragazza trans di Palermo, il bidello gli impedisce di entrare nel bagno delle donne

La preside dell'Istituto, nei pressi di corso Calatafimi, ha risposto alla ragazza trans di Palermo utilizzando un cliché diventato di moda nelle ultime settimane.

Gli intellò si danno alla caccia al dissidente ... criticando le misure del governo, "coprono le becere rivendicazioni dei no vax" Per Massimo Recalcati sono degli eterni adolescenti, vanesi in cerca di visibilità. Ogni mezzo è buono per scomunicare ...

