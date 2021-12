Dove vedere finale di X Factor 2021 in diretta anche in chiaro e streaming (Di giovedì 9 dicembre 2021) La finale di X Factor 2021 in chiaro, non solo su Sky. Come da tradizione, l’ultimo appuntamento con l’attuale edizione di X Factor andrà in onda in simulast anche in chiaro, non solo sul canale della payTV. Come seguire e Dove seguire, dunque, l’ultima puntata di X Factor 2021? Alla conduzione c’è sempre lui: Ludovico Tersigni. In gara solo 4 concorrenti, pronti ad affrontare tre manche con eliminazione diretta. Il concorrente meno votato dal pubblico in ognuna delle manche lascerà il programma. A disputare la prima manche dunque saranno i 4 finalisti. La seconda manche (Best of), sarà disputata da tre concorrenti. Infine, la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladi Xin, non solo su Sky. Come da tradizione, l’ultimo appuntamento con l’attuale edizione di Xandrà in onda in simulastin, non solo sul canale della payTV. Come seguire eseguire, dunque, l’ultima puntata di X? Alla conduzione c’è sempre lui: Ludovico Tersigni. In gara solo 4 concorrenti, pronti ad affrontare tre mcon eliminazione. Il concorrente meno votato dal pubblico in ognuna delle mlascerà il programma. A disputare la prima mdunque saranno i 4 finalisti. La seconda m(Best of), sarà disputata da tre concorrenti. Infine, la ...

