Covid | Uneba | dal 2022 stop a Dpi e tamponi gratis nelle Rsa

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dal primo gennaio Rsa e Centri diurni non potranno più contare su dispositivi di protezione individuale eanti -19 gratuiti, ma dovranno provvedere in autonomia alle loro scorte. Lo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Uneba

...diurni non potranno più contare su dispositivi di protezione individuale e tamponi anti -19 ... A denunciarlo è Luca Degani, presidente dell'Lombardia, l'associazione di categoria del ......delle protezioni individuali e dei test diagnostici per prevenire il rischio di contagio da- ... Luca Degani, presidente diLombardia , associazione che conta oltre 700 tra RSA e RSD sul ...«Si rischia di togliere la certezza dei test diagnostici agli ospiti delle RSA, è pazzesco. Intanto trovare i tamponi e chi li processa non sarà così semplice e comunque senza il coraggio politico di ...L'allarme è chiaro: i gestori delle Rsa e dei centri diurni per anziani, dal primo gennaio 2022, dovranno provvedere "in autonomia" nel procurarsi test diagnostici sul covid e dispositivi di protezion ...