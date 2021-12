Boris Johnson papà per la settima volta, seconda figlia dalla moglie (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il primo ministro britannico Boris Johnson e la moglie Carrie hanno annunciato la nascita di una bambina, la loro secondogenita, dopo Wilf nato nell'aprile dello scorso anno. Il parto è avvenuto in un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il primo ministro britannicoe laCarrie hanno annunciato la nascita di una bambina, la loro secondogenita, dopo Wilf nato nell'aprile dello scorso anno. Il parto è avvenuto in un ...

