Bancomat, vero che serve il Green Pass per prelevare? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sui social network sta correndo la notizia secondo cui senza il Green Pass non sarebbe possibile prelevare soldi al Bancomat "Per prelevare al Bancomat bisogna avere il Green Pass". Questa segnalazione sta arrivando da molti clienti di istituti bancari che stanno testimoniando come non riescano a prelevare allo sportello ATM senza il Green Pass. La L'articolo proviene da Consumatore.com.

filadelfo72 : Tassa conto corrente sui prelievi Bancomat dal 2022, ecco cosa c'è di vero e di cosa si tratta - TrendOnline : RT @piermolinengo: Questa volta siamo arrivati veramente alla frutta: per prelevare con il #bancomat servirà il green pass. È la notizia de… - piermolinengo : Questa volta siamo arrivati veramente alla frutta: per prelevare con il #bancomat servirà il green pass. È la notiz… - cricci52 : @Love____unicorn @Paola18439710 Prima di tutto bisogna avere l'onestà intellettuale di dire la verità. Vivo per la… - lukeblakesheep : Vero, vanno toccati sul denaro e sui loro interessi. Prelevate tutto il possibile dal bancomat questo mese, vediamo… -