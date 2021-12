Volley, Mondiale per Club: Civitanova surclassa l’UPCN San Juan e vola in semifinale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Civitanova ha esordito in maniera brillante nel Mondiale per Club 2021 di Volley maschile. La Lube ha soppiantato l’UPCN San Juan con uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-13; 25-21) in XXX minuti di gioco. Una passeggiata di salute per i Campioni del Mondo in carica (vinsero l’edizione di due anni fa, l’ultima disputata), che si sono imposti con assoluta facilità contro la compagine argentina. I cucinieri partono col piede giusto a Betim (Brasile) e si sono già qualificati alla semifinale: per vincere il girone bisognerà battare i non irresistibili brasiliani del Funvic Taubaté, ieri vittoriosi al tie-break contro il San Juan, nel match in programma domani sera (giovedì 9 dicembre, ore 21.00). Nell’altro raggruppamento le grandi favoriti sono Trento e i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha esordito in maniera brillante nelper2021 dimaschile. La Lube ha soppiantatoSancon uno schiacciante 3-0 (25-19; 25-13; 25-21) in XXX minuti di gioco. Una passeggiata di salute per i Campioni del Mondo in carica (vinsero l’edizione di due anni fa, l’ultima disputata), che si sono imposti con assoluta facilità contro la compagine argentina. I cucinieri partono col piede giusto a Betim (Brasile) e si sono già qualificati alla: per vincere il girone bisognerà battare i non irresistibili brasiliani del Funvic Taubaté, ieri vittoriosi al tie-break contro il San, nel match in programma domani sera (giovedì 9 dicembre, ore 21.00). Nell’altro raggruppamento le grandi favoriti sono Trento e i ...

