Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 18 | 45

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)DELL’8 DICEMBREORE 18.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN STUDIO GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO DA PRATO LA CORTE AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-NAPOLI, VIA CASSINO LA CIRCONE E’ SOSPESA TRA ROCCA D’EVANDRO E VENAFRO PER IL GUASTO A UN TRENO. BUS SOSTITUTIVI TRA CASSINO E VENAFRO INFINE, IL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DEL MALTEMPO SONO CANCELLATE LE CORSE NAVE DI DOMANI, GIOVEDI’ 9 DICEMBRE LA FORMIA-PONZA DELLE ...