Veronica Tarchini morta a 19 anni nell’incidente stradale

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)in un drammatico incidenteavvenuto a Brescia, tre giovani feriti. Quattro persone sono rimaste coimvolte in un terribile incidenteavvenuto ier sera alle 22.30 circa nel Bresciano, nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda. Foto di repertorio Vigili del FuocoIl sinistro ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente. Due ragazze viaggiavano su una e due ragazzi sull’altra. Una 19enne di Idro ha perso la vita nel terribile schianto mentre sono feriti gli altri giovani coinvolti. Il suo nome è. La vittima viaggiava a bordo di una Ford Fiesta in direzione Garda con un’amica della sua stessa età. L’altra vettura era una Bmw nera con un 22enne e un 21enne di Sabbio ...

