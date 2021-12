Vassallo, nel Casertano orti sociali in beni confiscati in memoria del sindaco ucciso (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Regione Campania ha assegnato al comune di Cesa (Caserta) circa 140 mila euro per i beni confiscati. “È stata pubblicata – fa sapere il sindaco Enzo Guida – la graduatoria finale per l’assegnazione di questi fondi e con grande piacere abbiamo verificato che il nostro progetto si è classificato al primo posto”. L’opera finanziata è quella già avviata di riqualificazione del bene confiscato in via Rosa Parks, destinato ad orti sociali, con una piazzetta attrezzata con giochi. “Su questo terreno abbiamo avviato una prima azione di riutilizzo, creando degli orti sociali, dedicati ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso dalla camorra. Inoltre abbiamo previsto un primo lotto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Regione Campania ha assegnato al comune di Cesa (Caserta) circa 140 mila euro per i. “È stata pubblicata – fa sapere ilEnzo Guida – la graduatoria finale per l’assegnazione di questi fondi e con grande piacere abbiamo verificato che il nostro progetto si è classificato al primo posto”. L’opera finanziata è quella già avviata di riqualificazione del bene confiscato in via Rosa Parks, destinato ad, con una piazzetta attrezzata con giochi. “Su questo terreno abbiamo avviato una prima azione di riutilizzo, creando degli, dedicati ad Angelo, ilpescatoredalla camorra. Inoltre abbiamo previsto un primo lotto ...

