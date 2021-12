Uno è di destra e l’altro sconosciuto. Conte seppellisce così Renzi e Calenda. Il leader M5S lancia l’idea di una donna al Quirinale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Calenda? “Fuori Roma uno sconosciuto”. Renzi? “Ora è nel centrodestra, il suo è un percorso involutivo”. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira (qui il video) Giuseppe Conte ha fatto il punto su tutto ciò che lo riguarda dopo la notizia, resa pubblica direttamente dal presidente del Movimento cinque stelle due giorni fa, che non si candiderà alle elezioni suppletive (leggi l’articolo), rinunciando dunque alla possibilità di entrare in Parlamento. Già in quell’occasione l’ex presidente del Consiglio era stato molto chiaro: “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta“, aveva detto Conte, “ma dopo un supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s. Non mi è possibile dedicarmi ad altro e non sarebbe corretto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021)? “Fuori Roma uno”.? “Ora è nel centro, il suo è un percorso involutivo”. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira (qui il video) Giuseppeha fatto il punto su tutto ciò che lo riguarda dopo la notizia, resa pubblica direttamente dal presidente del Movimento cinque stelle due giorni fa, che non si candiderà alle elezioni suppletive (leggi l’articolo), rinunciando dunque alla possibilità di entrare in Parlamento. Già in quell’occasione l’ex presidente del Consiglio era stato molto chiaro: “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta“, aveva detto, “ma dopo un supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s. Non mi è possibile dedicarmi ad altro e non sarebbe corretto ...

