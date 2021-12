Tinto Brass: «a 17 anni papà mi portò al manicomio, mi ritenevano un pessimo esempio per i fratelli» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Fatto quotidiano alcuni passaggi dell’autobiografia di Tinto Brass, scritta con Caterina Varzi, “Cinquanta sfumature di Brass”. “Quando riuscivo ad avvicinarmi alla porta del bagno spiavo dal buco della serratura. Guardare mia madre o le cameriere che facevano pipì e sentire lo scroscio dell’urina divenne un piacere che si è protratto per tutta la vita”. “Mi mandarono via di casa e cambiarono la serratura perché mi ritenevano un pessimo esempio per i miei fratelli. Avevo diciassette anni… Una mattina ricevetti la punizione peggiore. Io e mio padre uscimmo per prendere il vaporetto da San Marco. Mi lasciò al manicomio maschile, dove rimasi alcuni giorni. Per un fascista come lui ricorrere a punizioni estreme a fini educativi era ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Fatto quotidiano alcuni passaggi dell’autobiografia di, scritta con Caterina Varzi, “Cinquanta sfumature di”. “Quando riuscivo ad avvicinarmi alla porta del bagno spiavo dal buco della serratura. Guardare mia madre o le cameriere che facevano pipì e sentire lo scroscio dell’urina divenne un piacere che si è protratto per tutta la vita”. “Mi mandarono via di casa e cambiarono la serratura perché miunper i miei. Avevo diciassette… Una mattina ricevetti la punizione peggiore. Io e mio padre uscimmo per prendere il vaporetto da San Marco. Mi lasciò almaschile, dove rimasi alcuni giorni. Per un fascista come lui ricorrere a punizioni estreme a fini educativi era ...

Advertising

napolista : Tinto Brass: «a 17 anni papà mi portò al manicomio, mi ritenevano un pessimo esempio per i fratelli» Nel suo libro… - adrianobusolin : RT @nordproduttivo: @stanzaselvaggia Che cazzo ne sai? Tu non vali neanche un'unghia di Rampini. Invitiamo Tinto Brass a valutarti per un s… - johnpaul6891 : Tinto Brass & Caterina Varzi - johnpaul6891 : RT @JooFlix06060513: Franco Branciarolli and Serena Grandi in 'Miranda' (1985), directed by Tinto Brass. #CarloGoldoni #ItalianMovie #Sere… - AngeloMelchio : @Deasamantha5 ?????? è già. Se mi permetti mi propongo come regista. Sarò il Tinto Brass delle situazione. -