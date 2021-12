Scontro sul ghiaccio tra 7 auto: soccorse 11 persone a rischio ipotermia, anche un neonato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Arezzo, 8 dicembre 2021 - Allarme ghiaccio. Il primo segnale di pericolo legato al "generale inverno" arriva dalla 73, nella direzione di Palazzo del Pero, poco prima del Torrino. Stamani c'è stato un ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Arezzo, 8 dicembre 2021 - Allarme. Il primo segnale di pericolo legato al "generale inverno" arriva dalla 73, nella direzione di Palazzo del Pero, poco prima del Torrino. Stamani c'è stato un ...

Advertising

pl1952 : Scontro su bonus facciate almeno fino a giugno e sul 110% per le villette fino a fine 2022 @sole24ore… - pl1952 : Scontro su bonus facciate almeno fino a giugno e sul 110% per le villette fino a fine 2022 @sole24ore… - Leonard43856354 : Scontro su bonus facciate almeno fino a giugno e sul 110% per le villette fino a fine 2022 - qn_lanazione : Scontro sul ghiaccio tra 7 auto: soccorse 11 persone a rischio ipotermia, anche un neonato - CountDuckula79 : @cri050502 @vfeltri ..di gettare acqua sul fuoco e trovare punti di dialogo proprio perche' un potere ormai impazzi… -