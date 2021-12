Programma F1, orari e tv GP Abu Dhabi 2021: palinsesto Sky e TV8 10-12 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto è pronto per il Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Si decidono in una singola prova il titolo piloti e quello costruttori, fatto non banale negli ultimi anni visto il dominio di Mercedes che domenica potrebbe inchinarsi alla Red Bull. Max Vestappen sfida per la 22^ volta Lewis Hamilton, una lotta che ci ha tenuto compagnia sin dalla prima competizione nel deserto del Bahrain. Zero punti separano i due dopo il GP dell’Arabia Saudita di Jeddah, tracciato cittadino completamente nuovo che nel bene o nel male passerà alla storia. C’è attesa per questa finale in una pista che è stata ridisegnata in alcuni punti al fine di aumentare lo spettacolo. Curva 5, 9, 10, 11, 12, 13,14 e 15 sono state modificate rispetto al passato, un cambio radicale rispetto al 2020. Le tre sessioni prove libere saranno nuovamente cruciali come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto è pronto per il Gran Premio d’Abu, ultimo atto del Mondiale F1. Si decidono in una singola prova il titolo piloti e quello costruttori, fatto non banale negli ultimi anni visto il dominio di Mercedes che domenica potrebbe inchinarsi alla Red Bull. Max Vestappen sfida per la 22^ volta Lewis Hamilton, una lotta che ci ha tenuto compagnia sin dalla prima competizione nel deserto del Bahrain. Zero punti separano i due dopo il GP dell’Arabia Saudita di Jeddah, tracciato cittadino completamente nuovo che nel bene o nel male passerà alla storia. C’è attesa per questa finale in una pista che è stata ridisegnata in alcuni punti al fine di aumentare lo spettacolo. Curva 5, 9, 10, 11, 12, 13,14 e 15 sono state modificate rispetto al passato, un cambio radicale rispetto al 2020. Le tre sessioni prove libere saranno nuovamente cruciali come ...

Advertising

OA_Sport : SPORT IN TV - Giornata ricchissima di eventi da seguire: la guida completa per non perdersi proprio nulla - zazoomblog : Champions League oggi: orari partite 8 dicembre programma tv streaming Prime Sky e Infinity - #Champions #League… - infoitsport : Champions League oggi: orari partite 8 dicembre, programma, tv, streaming Prime, Sky e Infinity - zazoomblog : Champions League oggi: orari partite 8 dicembre programma tv streaming Prime Sky e Infinity - #Champions #League… - pointofnews : #champions #league oggi: orari partite 8 dicembre, programma, tv, streaming #prime, #sky e #infinity – #oa Sport.… -