Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix”: tutti i vincitori (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Non ci siamo mai fermati, neanche durante la pandemia, l’informazione è una missione”, queste le parole con cui Claudio Ciotola, presidente dell’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei”, descrive il ruolo della comunicazione al centro del Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix”, che venerdì 10 dicembre a partire dalle 9.30, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato ai vincitori della quinta edizione nel corso della cerimonia di premiazione, pensata nel pieno rispetto delle normative anticovid. Premi a giornalisti e studenti Organizzato dall’associazione con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono la nostra Campania Terra Felix in particolare i Campi Flegrei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Non ci siamo mai fermati, neanche durante la pandemia, l’informazione è una missione”, queste le parole con cui Claudio Ciotola, presidente dell’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei”, descrive il ruolo della comunicazione al centro del”, che venerdì 10 dicembre a partire dalle 9.30, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato aidella quinta edizione nel corso della cerimonia di premiazione, pensata nel pieno rispetto delle normative anticovid. Premi a giornalisti e studenti Organizzato dall’associazione con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono la nostrain particolare i Campi Flegrei ...

Advertising

PrimoPianoMolis : “Premio giornalistico Aldo Biscardi”, al via da giovedì - zazoomblog : Premio giornalistico Michele Palumbo: cerimonia di premiazione venerdì 10 dicembre - #Premio #giornalistico… - zazoomblog : Premio giornalistico Michele Palumbo: venerdì 10 la cerimonia di premiazione - #Premio #giornalistico #Michele - AndriaLiveIt : #Andria Premio giornalistico Michele Palumbo: venerdì 10 la cerimonia di premiazione - micheleficara : PREMIO GIORNALISTICO ROSSELLA MINOTTI 2021 per giornalisti under 35 -