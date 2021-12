Pomeriggio 5 fallisce ancora | perde anche contro Oggi è un altro giorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nulla da fare per Barbara d’Urso, neppure in unin cui su Rai 1 non è andato in onda La vita in diretta. Il programma di Rai 1 vola ormai su numeri che superano tutti i giorni i 2,5 milioni di spettatori senza nessuna difficoltà e si assesta mediamente intorno al 17-18 % di share. Per Barbara d’Urso invece, il 13 % è già un miracolo e ieri forse, neldella prima alla Scala che ha fatto cambiare il palinsesto di Rai 1, ci si aspettava magari un risultato diverso, soprattutto nella prima mezz’ora. E invece neppureè un, che per l’occasione è andato in ondaintorno alle 17,5 riesce a fare meglio. Serena Bortone vince prendendo il posto di Alberto Matano senza nessuna difficoltà. Vediamo quindi i ...