Piselli col calibro | vogliono mettere una misura ai maschi per fare sesso? Corona sconvolge la Berlinguer | che vergogna la Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si alza il sipario e come ogni martedì a "battezzare" la puntata di CartaBianca ecco Mauro. Lo scrittore e alpinista, in collegamento con Biancae lo studio di Rai 3, fa il punto sulle vicende della settimana, dal Covid, alla politica e fino alla cronaca. E in questo caso, nel mirino di, ci finisce anche l'Europa per le sue ultime follie sul Natale. Si ricorda infatti come in settimana la Commissione europea abbia fatto marcia indietro sul consiglio di non augurare "buon Natale", ma "buone feste", per non turbare la sensibilità di chi non è cattolico. Un assoluto delirio, quello di Bruxelles. E Mauro, contro chi ha partorito quell'idea, picchia durissimo: "Voglio vedere i volti di queste persone che hanno queste idee, perché io ho studiato Cesare Lombroso. Vorrei vedere che facce ...