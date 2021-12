Pescatori di frodo fanno incetta di ricci di mare a Punta delle Quaglie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Civitavecchia – Nelle scorse ore, gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato due Pescatori abusivi di origine pugliese, mettendo a segno il sequestro di un ingente numero di ricci di mare. Durante attività di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di echinodermi, i militari della Guardia Costiera hanno individuato due sub intenti nella raccolta di ricci di mare lungo il litorale del Comune di Tarquinia, all’altezza della località “Punta delle Quaglie”. A seguito di un lungo appostamento, i militari hanno fermato all’atto dello sbarco i due Pescatori non autorizzati, provvedendo al sequestro di circa 2.000 ricci di mare, contenuti in quattro ceste e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Civitavecchia – Nelle scorse ore, gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato dueabusivi di origine pugliese, mettendo a segno il sequestro di un ingente numero didi. Durante attività di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di echinodermi, i militari della Guardia Costiera hanno individuato due sub intenti nella raccolta didilungo il litorale del Comune di Tarquinia, all’altezza della località “”. A seguito di un lungo appostamento, i militari hanno fermato all’atto dello sbarco i duenon autorizzati, provvedendo al sequestro di circa 2.000di, contenuti in quattro ceste e ...

Advertising

Terzobinarioit : Pescatori di frodo pugliesi bloccati dalla Guardia Costiera a Tarquinia - DeSalimbene : @EnricoLetta Siete tutti dei pescatori di frodo a caccia di piu' pescagione possibile. Vi auguro il peggio che la v… - Per1attimo : RT @Roberto00281114: NATALE IN CASA DX/LEGA I pastori sono scuri, Gesù un palestinese, uguale la madre e il padre, Re Magi orientali e uno… - Roberto00281114 : RT @Roberto00281114: NATALE IN CASA DX/LEGA I pastori sono scuri, Gesù un palestinese, uguale la madre e il padre, Re Magi orientali e uno… - BertaIsla : RT @Roberto00281114: NATALE IN CASA DX/LEGA I pastori sono scuri, Gesù un palestinese, uguale la madre e il padre, Re Magi orientali e uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescatori frodo Pescatori di frodo pugliesi bloccati dalla Guardia Costiera a Tarquinia Questo pomeriggio, gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato due pescatori abusivi di origine pugliese, mettendo a segno il sequestro di un ingente numero di ricci di mare. Durante attività di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di echinodermi, i militari ...

Lettere da Piano di Sorrento - I nuovi predoni Cosicché questi pescatori di frodo hanno distrutto chilometri e chilometri della bellissima costiera sorrentina. L'indagine condotta dai giornalisti ha consentito l'intervista sia degli acquirenti ...

Pescatori di frodo pugliesi bloccati dalla Guardia Costiera a Tarquinia TerzoBinario.it Pescatori di frodo pugliesi bloccati dalla Guardia Costiera a Tarquinia Questo pomeriggio, gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato due pescatori abusivi di origine pugliese, mettendo a segno il sequestro di un ingente numero di r ...

Da Castano a Trecate per la pesca di frodo, finiscono nei guai per rapina Sorpresi dal custode della pesca sportiva, hanno reagito. E così il furto si è trasformato in rapina impropria ...

Questo pomeriggio, gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato dueabusivi di origine pugliese, mettendo a segno il sequestro di un ingente numero di ricci di mare. Durante attività di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di echinodermi, i militari ...Cosicché questidihanno distrutto chilometri e chilometri della bellissima costiera sorrentina. L'indagine condotta dai giornalisti ha consentito l'intervista sia degli acquirenti ...Questo pomeriggio, gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato due pescatori abusivi di origine pugliese, mettendo a segno il sequestro di un ingente numero di r ...Sorpresi dal custode della pesca sportiva, hanno reagito. E così il furto si è trasformato in rapina impropria ...