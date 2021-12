Patrick Zaki è stato scarcerato dopo 22 mesi | l’abbraccio con la madre fuori dal commissariato di Mansura

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)22da undiin Egitto. Le prime foto lo ritraggono mentre abbraccia lasubitola liberazione. “Aspettavamo di vedere quelda 22”, ha commentato all’agenzia Ansa il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury, “e quelarriva dall’Italia, da tutte le persone, tutti i gruppi e gli enti locali, l’università, i parlamentari che hanno fatto sì che quelarrivasse. Un abbraccio soprattutto ai mezzi di informazione che hanno tenuto alta l’attenzione per questi 22. Ora che abbiamo visto ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - musicmugger : RT @MediasetTgcom24: Egitto, Patrick Zaki libero: è stato scarcerato #patrickzaki - NavaroMatilde : RT @fanpage: #PatrickZaki è finalmente libero. L'immagine più bella della giornata arriva dall'esterno della stazione di Polizia di Mansour… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

AGI -e' stato scarcerato. Lo annuncia Eipr in un tweet, pubblicando una foto del ricercatore in strada abbracciato alla sorella. Lo studente egiziano è stato trasferito al secondo ...14.14 Egitto,è stato scarceratoè libero. Lo studente egiziano dell'università di Bologna, arrestato il 7 febbraio del 2020, è stato scarcerato da un commissariato di Mansura. Subito dopo il rilascio,ha ...MANSOURA. Patrick Zaki è stato scarcerato: il primo abbraccio commovente è stato subito immortalato in una foto scattata fuori dal commissariato di Mansoura. Dopo 22 mesi lo studente dell’Università d ...Patrick Zaki è libero. Lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio del 2020 è uscito dal carcere di Mansoura, all’indomani della decisione del giudice di scarcerarlo e di a ...