Papa Francesco | alle 6 di mattina rende omaggio alla Madonna Immacolata in Piazza di Spagna

vaticannews_it : #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto… - vaticannews_it : #6dicembre “Il documento della #UE sul #Natale è un anacronismo” da “laicità annacquata”. Lo ha detto… - vaticannews_it : #7dicembre Quella domanda del #Papa riflessa negli occhi dei profughi - #Grecia @MaxMenichetti - socialmiliac : RT @vaticannews_it: #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto 'la… - trimpa48 : RT @vaticannews_it: #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto 'la… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Lee di Taiwan ha spiegato: 'ci ha detto che l'incontro delle culture è il modo migliore per promuovere la pace e la fratellanza, ecco perché siamo qui, in linea con gli insegnamenti ...in preghiera davanti all'Immacolata in piazza di Spagna nel 2019. Quest'anno non sono previste cerimonie pubbliche a causa della pandemia - Media Vaticani . Oggi, come ogni 8 dicembre, ...“Questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria Immacola ...Il merito, se tale lo riteniamo, va a un uomo di Chiesa che è conosciuto come uno dei più stretti collaboratori di papa Francesco: monsignor Nunzio Galantino. Il prelato, già segretario generale della ...