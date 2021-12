Ovazione per Merkel al Bundestag (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un lungo applauso con Ovazione ha salutato Angela Merkel al Bundestag, all'inizio della seduta parlamentare, nel corso della quale sarà eletto il socialdemocratico Olaf Scholz come prossimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un lungo applauso conha salutato Angelaal, all'inizio della seduta parlamentare, nel corso della quale sarà eletto il socialdemocratico Olaf Scholz come prossimo ...

Advertising

HuffPostItalia : Ovazione per Mattarella alla Scala, il pubblico grida 'bis' - rtl1025 : ?? Il pubblico della Prima della #Scala, così come avvenuto in altre occasioni, tutto in piedi, ha tributato una ova… - Agenzia_Ansa : Ovazione a Sergio Mattarella al suo ingresso alla Scala. Dal pubblico numerose grida di 'Bis' rivolte al presidente… - ribelle51 : RT @Cassio39592131: Per Mattarella alla Scala l'ovazione del pubblico 'Bis!' lo fanno contento per cui sio toglierà prima dai coglioni vist… - porzia78 : RT @rtl1025: ?? Oltre 5 minuti di applausi per il #presidente della Repubblica Sergio #Mattarella presente alla prima del #Teatro alla #Scal… -