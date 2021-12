Napoli | clochard aggredisce il personale sanitario che voleva curarla | arrestata

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La 31enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica a causa dell’eccessivo uso di alcol, ha prima colpito al volo un’infermiera e poi ferito al polso un altro. I Carabinieri del nucleo radiomobile dihanno arrestato per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale una31enne

I Carabinieri del nucleo radiomobile dihanno arrestato per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale una31enne napoletana. I militari - allertati dal 112 su richiesta di aiuto ...Non escludendo disperati del posto, alcune persone proverrebbero addirittura da. Sorrento " Circa l'abbandono di Piazza Lauro si è scritto e riscritto più volte in questi ultimi decenni, ma ...