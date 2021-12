Lutto nel mondo del calcio, non ce l’ha fatta l’ex Venezia Nicolò Buso: aveva 32 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nicolò Buso non ce l’ha fatta. l’ex calciatore cresciuto nelle giovanili del Venezia è scomparso a soli 32 anni a causa di un osteosarcoma contro cui combatteva da tre anni. Ad annunciarlo è stato il padre del ragazzo: “Ha sempre affrontato la malattia con una dignità incredibile, non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere. Era in grado di conquistarti con uno sguardo”. Buso, oltre al Venezia, era anche un grande tifoso dell’Inter, infatti, proprio nel match tra le due squadre ha avuto la possibilità di incontrare l’attaccante dei lagunari David Okereke, che ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Per me la fortuna di fare il calciatore è anche la possibilità di regalare gioia agli altri con un piccolo gesto e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021)non cecalciatore cresciuto nelle giovanili delè scomparso a soli 32a causa di un osteosarcoma contro cui combatteva da tre. Ad annunciarlo è stato il padre del ragazzo: “Ha sempre affrontato la malattia con una dignità incredibile, non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere. Era in grado di conquistarti con uno sguardo”., oltre al, era anche un grande tifoso dell’Inter, infatti, proprio nel match tra le due squadre ha avuto la possibilità di incontrare l’attaccante dei lagunari David Okereke, che ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Per me la fortuna di fare il calciatore è anche la possibilità di regalare gioia agli altri con un piccolo gesto e ...

