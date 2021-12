Juve, Arrivabene: 'Non mi piacciono i processi mediatici. Pretendiamo rispetto' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Ho grande rispetto per il lavoro di chiunque, però come Juventus pretendo lo stesso rispetto". Queste le parole di Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della società, intervenuto poco prima ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Ho grandeper il lavoro di chiunque, però comentus pretendo lo stesso". Queste le parole di Maurizio, amministratore delegato della società, intervenuto poco prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Arrivabene Juve, Arrivabene: 'Non mi piacciono i processi mediatici. Pretendiamo rispetto' "Ho grande rispetto per il lavoro di chiunque, però come Juventus pretendo lo stesso rispetto". Queste le parole di Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della società, intervenuto poco prima del match contro il Malmoe.

Plusvalenze Juve, Arribane: 'Pretendiamo rispetto' Arrivabene sulle plusvalenze Juve a Sky ha aggiunto: ' Voglio precisa che la Juventus è una società quotata in borsa, quindi siamo soggetti a controlli molto rigidi. Tutto quello che dovevamo dire lo ...

