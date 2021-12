Inter e Milan, dalla luna alla terra (Di mercoledì 8 dicembre 2021) dalla luna alla terra, ma non sotto terra. Al Milan leader del campionato resta, appunto, il campionato: a inizio dicembre è fuori dall'Europa, esattamente come capitò l'anno scorso all'Inter di Conte,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021), ma non sotto. Alleader del campionato resta, appunto, il campionato: a inizio dicembre è fuori dall'Europa, esattamente come capitò l'anno scorso all'di Conte,...

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? CANTA MILAN! INCANTA INTER! Le notizie ?? - Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - GoalItalia : Milan eliminato ? Inter agli ottavi ? I due volti Champions di Milano ???? ?? ???? - MauroMorbez1887 : @mirkonicolino Ma chi se ne frega di Milan e Inter? Perché bisogna sempre guardare quello che fanno gli altri? Con… - SaxSan2 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, #Milan #Lazio e #Inter: stavolta è proprio un fritto misto?Scopriamo insieme per quanto ne avranno i campioni… -