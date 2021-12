“Ho trovato tutto quello che cerco in un uomo”: bomba nella notte, arriva l’ammissione definitiva di Soleil (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Soleil si sfoga durante la notte e rivela di aver trovato il suo uomo ideale: scopriamo insieme cos’è successo. Soleil al Gf Vip (screenshot YouTube)Nelle ultime ore, Soleil si è confidata con Biagio D’Anelli riguardo il suo rapporto con Alex.Biagio ha confessato a Soleil di essere preoccupato per quello che potrebbe succedere una volta fuori la casa tra i due e le eventuali conseguenze. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alex Belli esagera, il GF non censura e esce fuori tutta la verità: “È scandaloso” Biagio si era infatti precedentemente confrontato con Alex riguardo la questione, spingendolo nel prendere una decisione definitiva.Soleil ha tranquillizzato l’amico, sostenendo ciò che lega due è solo una profonda ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 8 dicembre 2021)si sfoga durante lae rivela di averil suoideale: scopriamo insieme cos’è successo.al Gf Vip (screenshot YouTube)Nelle ultime ore,si è confidata con Biagio D’Anelli riguardo il suo rapporto con Alex.Biagio ha confessato adi essere preoccupato perche potrebbe succedere una volta fuori la casa tra i due e le eventuali conseguenze. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alex Belli esagera, il GF non censura e esce fuori tutta la verità: “È scandaloso” Biagio si era infatti precedentemente confrontato con Alex riguardo la questione, spingendolo nel prendere una decisioneha tranquillizzato l’amico, sostenendo ciò che lega due è solo una profonda ...

