Ha ancora senso inserire gli oneri di sistema nelle bollette? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo autunno il prezzo dell'elettricità è cresciuto considerevolmente, in Italia e in tutta Europa, raggiungendo dei picchi storici dopo che nel 2020 lo scoppio della pandemia e i lockdown estensivi avevano fatto crollare la domanda di energia e con essa i prezzi. Nel secondo trimestre del 2020, in Italia le condizioni economiche di fornitura per i consumatori in maggior tutela (cioè che usufruiscono delle condizioni economiche e contrattuali fuori mercato garantite dall'Autorità pubblica) erano scese a 16.08 c€/kWh. Già nel terzo trimestre il prezzo dell'energia elettrica era salito a 22,89 centesimi di euro per kilowattora, fino a raggiungere la cifra di 29,7 c€/kWh nel semestre attuale (IV 2021). Questo aumento, seppur vertiginoso, è contenuto parzialmente dalle misure del governo, tramite l'abbattimento della voce oneri di sistema in bolletta.

