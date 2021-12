Green pass, le voci dei discriminati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aumentano di giorno in giorno i cittadini ed i lavoratori contrari al super Green pass. In un servizio realizzato da La7 per il programma Tagadà, molte persone hanno espresso il loro dissenso nei confronti della certificazione verde. Alla domanda del giornalista: “Lei aderisce allo sciopero contro il Green pass”? La risposta è stata un secco sì! È uno strumento discriminatorio afferma l’intervistato aderente allo sciopero. C’è anche chi dichiara di vederlo come un sopruso e paragona il super Green pass ai metodi del nazismo e del fascismo. Un altro intervistato aggiunge: “Se tu mi dici che il vaccino serve ad immunizzarmi, allora chi non si è vaccinato che problemi da a me? Nessuno.” Queste parole rafforzano quello che ho sottolineato in un mio precedente articolo che stigmatizzava ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aumentano di giorno in giorno i cittadini ed i lavoratori contrari al super. In un servizio realizzato da La7 per il programma Tagadà, molte persone hanno espresso il loro dissenso nei confronti della certificazione verde. Alla domanda del giornalista: “Lei aderisce allo sciopero contro il”? La risposta è stata un secco sì! È uno strumento discriminatorio afferma l’intervistato aderente allo sciopero. C’è anche chi dichiara di vederlo come un sopruso e paragona il superai metodi del nazismo e del fascismo. Un altro intervistato aggiunge: “Se tu mi dici che il vaccino serve ad immunizzarmi, allora chi non si è vaccinato che problemi da a me? Nessuno.” Queste parole rafforzano quello che ho sottolineato in un mio precedente articolo che stigmatizzava ...

