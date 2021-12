Gli applausi a Mattarella | urlo di disperazione degli italiani

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’applauso, ancora una volta. Lunghissimo, scrosciante: cinque minuti ininterrotti. Ma per questa Prima ritrovata che, ripetono tutti, ha il sapore della ‘rinascita’, il pubblico della Scala, e in fondo, l’intera città, ha riservato molto più di un tributo a Sergio: tutti in piedi, tutti rivolti verso il palco reale. E quell’ovazione un po’ speciale, replicata in modo plastico dalla bacchetta del direttore d’orchestra Riccardo Chailly alzata in segno di rispetto e di saluto in suo onore, è risuonata più volte da platea e palchi. Insieme a un grido: ‘Bis, bis’”. Fin qui la cronaca, una delle tante apparse sui giornali. Ma dietro la cronaca di ieri, dietro il colore e il gossip di una serata alla Scala, c’è qualcosa di più, ci sono i sentimenti profondi di un’Italia che si sente persa senza punti di riferimento, senza una politica capace di essere ...

Trae le grida al presidente Mattarella è stato chiesto il "bis" per un secondo mandato. Quella di ieri sera è stata un'apertura insolita per il ritorno del pubblico dopo la chiusura ...Una standing ovation, ma non come le altre. Sei lunghi minuti diriservati dalla platea della Scala di Milano al capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dal palco presidenziale, conocchi lucidi e un'emozione visibili anche con la mascherina ben ...L’applauso, ancora una volta. Lunghissimo, scrosciante: cinque minuti ininterrotti. Ma per questa Prima ritrovata che, ripetono tutti, ha il sapore della ‘rinascita’, il pubblico della Scala, e in fon ...Per il presidente della Repubblica, accompagnato dalla figlia Laura, 6 minuti di applausi. Il teatro allestito con i fiori firmati da Armani con 10mila rose e tremila orchidee.Per Macbeth 12 minuti di ...