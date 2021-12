Gigi D’Alessio scrive un messaggio per il figlio LDA e il web si commuove (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gigi D’Alessio lo conosciamo tutti per essere un noto artista napoletano, un cantante che ha ottenuto un successo davvero strepitoso nel nostro paese e non solo. Da molti anni ormai è presente nella scena musicale italiana ed ha collezionato successi, ottenuto premi e riconoscimenti. Anche la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip. Gigi D’Alessio, un periodo d’oro per il cantante Sappiamo bene che è stato per molti anni fidanzato con Anna Tatangelo e che adesso invece sta con una giovane donna di nome Denise dalla quale aspetta anche un bambino, il quinto figlio. In questi giorni è invece impegnato con la seconda edizione di The voice senior, il programma di Antonella Clerici, dove è in veste di giudice insieme a Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino. Inoltre, sembra ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)lo conosciamo tutti per essere un noto artista napoletano, un cantante che ha ottenuto un successo davvero strepitoso nel nostro paese e non solo. Da molti anni ormai è presente nella scena musicale italiana ed ha collezionato successi, ottenuto premi e riconoscimenti. Anche la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip., un periodo d’oro per il cantante Sappiamo bene che è stato per molti anni fidanzato con Anna Tatangelo e che adesso invece sta con una giovane donna di nome Denise dalla quale aspetta anche un bambino, il quinto. In questi giorni è invece impegnato con la seconda edizione di The voice senior, il programma di Antonella Clerici, dove è in veste di giudice insieme a Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino. Inoltre, sembra ...

Advertising

catlover_4life : @i97SwgLouis no harri stails mi sta sul cazzo io ascolto gigi d’alessio - onlythesxwalls : @0N2YTH3BR4V3 offenditi, non mi avrai mai nel mondo della trap e gigi d’alessio - 94FairyLouis : le persone vanno a 10 concerti l’anno prossimo e io l’unico concerto che vedrò sarà quello dei miei parenti che a c… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gigi D'Alessio - T'innamori e poi - peetalidirosa : RT @rid3re: questa concezione che se a capodanno non festeggi in discoteca con gli amici allora sei un* sfigat* deve finire perché io vogli… -