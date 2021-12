Advertising

sportli26181512 : Dionisi: 'Il mio #calcio che va all’attacco, per un Sassuolo da riconoscere': Dionisi: 'Il mio #calcio che va all’a… - Gazzetta_it : Sassuolo, intervista a Dionisi: 'Sassuolo, il mio calcio all'attacco' - pazzoperrep : @nonleggerlo Dionisi è un allenatore bravissimo. Se l'anno scorso il mio Monza avesse avuto lui in panchina invece… - CarmineUbertone : #SassuoloNapoli , MA ANCHE #dionisi CONTRO #Spalletti ALL’INSEGNA DEL BEL GIOCO Il mio pezzo sul #Roma - ER_Notizie : Luca, padre di Alessio Dionisi: “Mai lo avrei immaginato dov’è ora. A mio figlio dissi: ‘Sei matto?'”… -

Ultime Notizie dalla rete : Dionisi mio

CanaleSassuolo.it

Vicino al Mapei Football Center, dove si allena il Sassuolo, non c'è la bocciofila, ma Alessioha la stessa voglia di calcio e la stessa umiltà di quando allenava in Serie D. Un passato da ...Ilmodo di lavorare mi spinge ad analizzare una singola partita alla volta, e domani come ... Le parole dialla vigilia 'Domani sarà una grande prova di maturità. Non sarà facile perché lo ...L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato del suo credo calcistico e degli ottimi risultati che sta ottenendo in neroverde Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in una lunga intervista a La Gaz ...Il Tombolato si prepara ad ospitare lo scontro diretto playoff con l’Ascoli. In casa Cittadella c’è ottimismo dopo la vittoria di Alessandria per 1-0. A segnare è stato Vita. "L’Ascoli è una squadra f ...