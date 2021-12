De Agostini sulla Juve | «Scudetto e Champions c’è da sperare in passi falsi altrui»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ex terzino dellantus Deha parlato ai microfoni dintus News 24: ecco le sue parole sul campionato e sul mercato Luigi De, storico ex dellantus, ha parlato ai microfoni dintus News 24. Le sue parole su corsain campionato e sul mercato:– «La distanza è ancora molta, oltre a vincere le partite ladovràanche in qualche passo falso di quelli che stanno davanti.a rischio? In questo momento sì, bisognerà fare il massimo eanche nei risultati e nelle “disgrazie”». VLAHOVIC – «Non lo so se sia Vlahovic o meno, però ...

Luigi De Agostini, storico ex della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus News 24. Le sue parole su corsa scudetto e Champions in campionato e sul mercato: SCUDETTO E CHAMPIONS - «La distanza è ancora molta, oltre a vincere le partite la Juventus dovrà sperare anche in qualche passo falso di quelli che stanno davanti. Champions a rischio? In questo momento sì, bisognerà fare il massimo e sperare anche nei risultati e nelle "disgrazie"». VLAHOVIC – «Non lo so se sia Vlahovic o meno, però la Juventus ha bisogno di un attaccante importante.»

De Agostini in esclusiva: intervista di Juventusnews24.com all'ex terzino bianconero, da scudetto e Champions a Dybala e non solo Oltre 200 presenze e 20 reti con la maglia della Juventus: Luigi De Agostini