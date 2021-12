Colpi di pistola a Tarquinia, gli inquirenti non hanno dubbi: “E’ stato un omicidio” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tarquinia – Non hanno dubbi gli inquirenti, il professore dell’Università della Tuscia, il 52enne Dario Angeletti, è stato ucciso. Sono i carabinieri di Viterbo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, a indagare sull’omicidio. Ieri pomeriggio, 7 dicembre, il rinvenimento del corpo senza vita del 52enne in zona Saline a Tarquinia, Colpito alla testa da un’arma da fuoco. E sono stati i Colpi di pistola (leggi qui) a mettere in allarme un passante che ha immediatamente chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Le attività investigative sono state avviate immediatamente, ma al momento, gli inquirenti hanno le bocche cucite. Si scava nella vita della vittima del quale, per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 dicembre 2021)– Nongli, il professore dell’Università della Tuscia, il 52enne Dario Angeletti, èucciso. Sono i carabinieri di Viterbo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, a indagare sull’. Ieri pomeriggio, 7 dicembre, il rinvenimento del corpo senza vita del 52enne in zona Saline ato alla testa da un’arma da fuoco. E sono stati idi(leggi qui) a mettere in allarme un passante che ha immediatamente chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Le attività investigative sono state avviate immediatamente, ma al momento, glile bocche cucite. Si scava nella vita della vittima del quale, per ...

