Bayern Monaco-Barcellona | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la sesta giornata dei gironi di. Partita della disperazione per i blaugrana, visto che sono obbligati a vincere per non essere eliminati dalla competizione. I bavaresi, già qualificati, non regaleranno assolutamente nulla. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 8 dicembre, chi vincerà?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Infinity con la telecronaca di Roberto Ciarapica. SportFace.