Ballando con le Stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Colpo grosso di 'Ballando con le Stelle' : Monica Bellucci sarà la ballerina per una notte nella seconda semifinale dello show in programma sabato 11 dicembre, su Rai1. Ad annunciarlo è la stessa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Colpo grosso di 'con le' :sarà laper unanella seconda semifinale dello show in programma sabato 11 dicembre, su Rai1. Ad annunciarlo è la stessa ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @andreaiannone29 e @LandoLucrezia vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Frency_Cionini : RT @MrtnG02: ??MATTIA IN SFIDA:VINTA BALLANDO UN PASSO A DUE CON FRANCESCA SULLE NOTE DI BAMBOLEIRO?? #Amici21 #Amicispoiler - leggoit : Ballando con le Stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte -