Zaki: terza udienza sospesa a 4 minuti dall'inizio (Di martedì 7 dicembre 2021) Sembrava potesse esserci una svolta, oggi nella terza udienza nel processo a carico di Patrick Zaki. Nel Tribunale di Mansura sono arrivati i dimplomatici italiani, ma anche i rappresentanti di Usa, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 dicembre 2021) Sembrava potesse esserci una svolta, oggi nellanel processo a carico di Patrick. Nel Tribunale di Mansura sono arrivati i dimplomatici italiani, ma anche i rappresentanti di Usa, ...

Advertising

RaiNews : In custodia cautelare da 22 mesi - SalvatoreMaior3 : RT @RaiNews: In custodia cautelare da 22 mesi - FranFerrante : RT @GreenItalia1: ??Patrick Zaki: 22 mesi di ingiusta detenzione. Oggi si terrà la terza udienza che potrebbe essere decisiva. Confidiamo c… - Roky99760738 : RT @ilriformista: Lo studente rischia 5 anni per 'propaganda sovversiva'. È stato trasferito in un altro carcere: 'Ha freddo, nemmeno una c… - RossellaMuroni : RT @GreenItalia1: ??Patrick Zaki: 22 mesi di ingiusta detenzione. Oggi si terrà la terza udienza che potrebbe essere decisiva. Confidiamo c… -