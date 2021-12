Valanga a La Thuile, travolti due sciatori: entrambi messi in salvo (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono stati estratti vivi dalla neve i due sciatori travolti da una Valanga poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo. Lo ha confermato Killy Martinet, presidente delle funivie del Piccolo San Bernardo. Ancora non si conoscono le condizioni dei due sciatori, che si trovavano in una parte del comprensorio di La Thuile che attualmente è chiusa. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto sono intervenuti anche la guardia di finanza e i pisteurs della società che gestisce gli impianti di risalita. Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono stati estratti vivi dalla neve i dueda unapoco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo. Lo ha confermato Killy Martinet, presidente delle funivie del Piccolo San Bernardo. Ancora non si conoscono le condizioni dei due, che si trovavano in una parte del comprensorio di Lache attualmente è chiusa. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto sono intervenuti anche la guardia di finanza e i pisteurs della società che gestisce gli impianti di risalita.

