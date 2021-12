Super green pass, Crisanti a La7: “Utile, elimina la farsa dei tamponi rapidi. Resta il problema delle scuole, mai stata fatta un’analisi dei rischi” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Il Super green pass? È certamente Utile, perché spinge le persone a vaccinarsi e perché elimina la farsa dei tamponi rapidi, che hanno una scarsissima attendibilità”. Sono le parole del microbiologo e virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in merito all’introduzione del certificato verde rafforzato. Crisanti ha risposto alla domanda che riguarda la previsione, più o meno attendibile, di un ritorno alla normalità e di una fine dell’epidemia: “Finché non portiamo i vaccini nei Paesi poveri – ha detto – non ne usciamo”. Per quanto concerne la situazione italiana, il professore ha citato le scuole italiane, che costituirebbero, ancora, “un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “Il? È certamente, perché spinge le persone a vaccinarsi e perchéladei, che hanno una scarsissima attendibilità”. Sono le parole del microbiologo e virologo dell’Università di Padova, Andrea, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in merito all’introduzione del certificato verde rafforzato.ha risposto alla domanda che riguarda la previsione, più o meno attendibile, di un ritorno alla normalità e di una fine dell’epidemia: “Finché non portiamo i vaccini nei Paesi poveri – ha detto – non ne usciamo”. Per quanto concerne la situazione italiana, il professore ha citato leitaliane, che costituirebbero, ancora, “un ...

