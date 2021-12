“Stava con lei | notate quel particolare” UeD | segnalazione-bomba sull’ex tronista Matteo Fioravanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) È durata come un gatto in tangenziale la storia d’amore tra ildi Uomini e Donnee la corteggiatrice Noemi Baratto. La scelta anticipata del romano aveva fatto sognare i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, convinti che tra i due potesse nascere qualcosa di vero e puro. Ma le cose sono andate in un’altra direzione e dopo la scelta sono state tante le voci sulla crisi di coppia, confermata dasolo due giorni fa: “Faccio questo video perché ve lo meritate, per i messaggi che mi avete mandato, per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno a me e a Noemi”, ha detto l’exdi Uomini e Donne in un video pubblicato su Instagram. UeD,...