Real Madrid - Inter 2 - 0: Kroos e Asensio negano il primo posto a Inzaghi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L 'Inter cade per 2 - 0 in casa del Real Madrid e dice addio al primo posto del girone D di Champions. La qualificazione era ormai assicurata, ma c'era ancora in ballo la vetta della mini - ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L 'cade per 2 - 0 in casa dele dice addio aldel girone D di Champions. La qualificazione era ormai assicurata, ma c'era ancora in ballo la vetta della mini - ...

Advertising

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo al Bernabeu ????? Qui la gallery completa ?? - OptaPaolo : 13 - Quella di stasera contro l'Inter è per il Real Madrid la partita con più tiri subiti senza subire gol nel prim… - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Si torna in campo per la #UCL: questa sera appuntamento con #RealMadridInter! ???? Da dove s… - OhWhatFun__ : RT @Gabry_Interista: La cosa che mi fa più ridere è il “Barella non può fare il capitano” per un cartellino rosso e per la sua reazione qua… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Real Madrid-Inter, le pagelle: Barella 3! E Lautaro Martinez lo segue. Brozovic bene - -